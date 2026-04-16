2026 kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaş ve küçükbaş kaç lira?

2026 kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaş ve küçükbaş kaç lira?

Nisan ortasına gelinirken Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da gündemin zirvesine çıktı; vatandaşlar bütçesine uygun seçenekleri araştırıyor.

İslam alemi kurbanlık fiyatlarını sıkı şekilde araştırıyor. Gerek arama motorlarından, gerek sosyal medyadan, gerekse YouTube'dan canlı hayvan pazarları takip ediliyor. İşte 16 Nisan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI...

Fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve kurbanlık şartlarını taşıyıp taşımamasına göre değişiyor. Bayram yaklaştıkça yukarı yönlü hareket görülebilir.

TOSUN FİYATLARI

Büyük ve kapaklı tosunlar: 245.000 TL - 280.000 TL
Orta segment tosunlar (500 kg civarı): yaklaşık 235.000 TL
Daha küçük tosunlar: 110.000 TL - 150.000 TL

DÜVE VE İNEK FİYATLARI

Kurbanlık düve: 130.000 TL - 170.000 TL
Boş inek: 115.000 TL - 125.000 TL
Gebe inek: 270.000 TL’ye kadar çıkabiliyor
Damızlık düve (1 yaş civarı): 95.000 TL’den başlıyor

KOÇ VE ERKEK TOKLU FİYATLARI

Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL
Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL
Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL
Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL

KOYUN FİYATLARI

Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL
Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL
Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL

