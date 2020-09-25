TSK’da ‘düğün ve nikah’ yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak alınan tedbirlerin harfiyen uygulanması sayesinde, 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetlerinde pozitif vaka sayıları çok düşük seviyelerde kaldı.



Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbirler alındı.



Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi, zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı.



Pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.



Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları koronavirüs salgınına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı.



Bu kapsamda Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikim evlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde adımlar atıldı. Söz konusu tesislerde bugüne kadar 93 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 245 bin litre dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil, halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.