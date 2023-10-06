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TSK vurdukça onlar ağlıyor Teröristbaşı katıldığı canlı yayında işte böyle zırvaladı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 08:50:00 -
TSK vurdukça onlar ağlıyor Teröristbaşı katıldığı canlı yayında işte böyle zırvaladı

Ankara'daki terör saldırısı sonrası YPG/PKK'nın Suriye'deki örgüt yuvalarını vuran Türkiye'nin kararlı mücadelesi Batı'daki terör destekçilerini de korkuttu. PKK destekçileri sokaklara çıkarken, terörist elebaşı Öcalan lehine sloganlar attı. Öte yandan canlı yayına katılan sözde YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Dostlarımız aktif eylemlilik konumuna geçmelidir" dedi.

Ankara'da gerçekleştiren kalleş saldırı sonrası Türkiye, PKK'nın kökünü kazımak için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda teröristlere ölüm yağdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'ye ait olduğu iddia edilen elektrik santralini bombaladı. Kentten çıkan dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

MİT'TEN SURİYE'DE OPERASYON

Ardından Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Başarılı operasyonda 20'den fazla hedef imha edildi. Son olarak ise Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi.

AVRUPA'DAKİ TERÖRİSTLER AĞLAMAYA BAŞLADI

Terör örgütü yuvası Avrupa'da PKK/YPG destekçileri yine sahne aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün sahasına gerçekleştirdiği operasyonlar sebebiyle Avrupa'daki terör örgütü destekçileri protesto eylemi düzenledi. Söz konusu videoda terör destekçilerinin 'Öcalan' sloganları attığı görüldü..
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Yorumlar

SŮLEYMAN

Sanırım haberiniz yok. Amerika dün sihamızı düşürdü.

Mehmedim

ABD tarafından kurulmuş olan PKK/YPG terör örgütünün oğlanları şimdilik Amerika'nın kucağına oturup kendilerini güvende hissediyor olabilirler. Ama yakın zamanda oturdukları o güvenli kucak da kalmayacak. Ya kahraman ordumuzun silahları İle geberecekler ya da Türkiye hspishanelerinde ölümü bekleyecekler. Üçüncü seçenekleri de kendilerini destekleyen ülkelere kaçmak..Başka çareleri yok..
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