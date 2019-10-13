TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası Suluk'ta kontrolü ele aldı
TSK, Fırat'ın doğusundaki harekatta iki cepheyi birbirine bağlayan yolun üzerindeki stratejik Suluk kasabasında kontrolü sağladı.13 Ekim 2019 Pazar 12:26
Suriye iç savaşıyla birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine giren kasaba 2014 yılında muhaliflere karşı saldırıya geçen DAEŞ'in kontrolüne girmişti.
2016'da YPG kontrolüne geçmişti
Suluk, 2016'da ise ABD'nin hava desteğiyle YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi.
Stratejik iki yolu birbirine bağlıyor
Barış Pınarı Harekatı'nın her iki cephesi olan Rasulayn ve Tel Abyad'ı birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan Suluk'un stratejik bir önemi bulunuyor.
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