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TSK, Siirt'teki PKK mağaralarını patlattı! İçeriden çıkanlar jandarmayı şoke etti

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Yazlıca (Herekol) Dağı Bölgesi'nde eli kanlı terör örgütü PKK'lı teröristler taradından kullanılan 5 mağara tespit edilerek imha edildi.

30 Eylül 2018 Pazar 12:17
TSK, Siirt'teki PKK mağaralarını patlattı! İçeriden çıkanlar jandarmayı şoke etti

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, Yazlıca (Herekol) Dağı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 5 mağara tespit edilerek imha edildi. Mağarada ele geçirilenler arasında şırıngalı patlayıcı düzeneği ile 20 adet prezervatif dikkat çekti.

Valilik açıklama yaptı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda 5 mağara tespit edilmiştir.

Tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde, 1 adet şırıngalı patlayıcı düzeneği, 1 adet Bixi makineli tüfek monte hamili, 2 adet radyo, 4 adet düdüklü tencere, 4 metre halat, 1 adet alüminyum merdiven, 4 adet su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 adet CD, 4 adet 150 litrelik varil, 1 adet jeneratör, 9 adet buji, 1 adet lehim makinesi, 3 adet mazotlu soba, 3 adet akü, 8 adet el feneri, 1 adet 150 metre beyaz renkli branda, 100 metre mavi renkli branda, 20 adet prezervatif, 20 adet antibiyotik ilaç, 5 kutu ağrı kesici ilaç, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 adet ampul, 1 adet kalaşnikof tüfeği şarjörü, 2 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemeleri ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 12:17
  1. TSK
  2. Siirt
  3. Pervari
  4. PKK Operasyonu
  5. PKK mağaraları
  6. Terörist sığınakları
  7. imha edildi
  8. Jandarma operasyonu

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