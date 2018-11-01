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TSK paylaştı! İşte o tarihi anlar

Münbiç'te ABD askerleriyle yürütülen ortak devriyenin ilk fotoğrafları paylaşıldı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koridora asla izin vermeyeceğiz"dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 20:06
TSK paylaştı! İşte o tarihi anlar

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'te ABD askerleriyle yürüttüğü ortak devriyeden ilk fotoğrafları paylaştı.

Münbiç kırsalında Türk ve ABD zırhlıları ortak devriye yapıyor. İlk devriye bugün saat 15.53'te başladı. Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koridora asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 67 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti. 68. devriye görevi için Türk ve ABD zırhlıları bugün öğle saatlerinde ilk kez ortak hareket ettiler. Münbiç'te ABD askerleriyle yürüttüğü ortak devriyeden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:06
  1. TSK
  2. ABD
  3. Münbiç

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