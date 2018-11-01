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TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki 2 terörist imha edildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:12
TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Metina bölgesine 31 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:12
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Kuzey Irak
  4. Metina bölgesi
  5. hava harekatı
  6. Terör
  7. Terörle Mücadele

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