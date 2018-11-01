TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Metina bölgesine 31 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.