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Gündem TSK, gücünü katlayarak büyüyor: 300’üncü STA, TSK envanterinde
Gündem

TSK, gücünü katlayarak büyüyor: 300’üncü STA, TSK envanterinde

Yeniakit Publisher
2023-11-10 18:42:00 -
TSK, gücünü katlayarak büyüyor: 300’üncü STA, TSK envanterinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen “STA Projesi 300. Araç Teslim Töreni”, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımı ile FNSS Savunma Sistemleri Gölbaşı tesisinde gerçekleşti.

FNSS firması Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 300’üncü aracı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen “STA Projesi 300. Araç Teslim Töreni”, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımı ile FNSS Savunma Sistemleri Gölbaşı tesisinde gerçekleşti.
STA Projesi teslimatları kapsamında değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün “Projenin başında uluslararası kapsamın proje sonundaki uluslararası kapsamla karşılaştırıldığında minimize edilmiş olması bir veya iki bileşen dışında tamamen yerli, alt yüklenicilerin ve alt sistemlerin kullanılmış olması, 500’ün üzerinde yerli paydaşın kullanılmış olması. Ülkemizdeki var olan tüm altyapıların değerlendirilerek projenin sürdürülmesine katkı sağlayan Başta Savunma Sanayii Başkanlığı personelimize, Kara Kuvvetlerimize; proje subaylarımıza, FNSS şirketimize tüm projede sorumluluk alan alt yüklenicilerimize hepsine ayrı ayrı canı yeniden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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