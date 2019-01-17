TSK fotoğrafları yayınladı! Türk donanması Ege ve Akdeniz

Türk ordusu, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele verirken, bir yandan da Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de tatbikatlara devam ediyor.

SAT ve SAS da katıldı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar belirtildi: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, SAT/SAS timleri, Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla Ege ve Doğu Akdeniz’de, Şehit Deniz Piyade Er Semih AKYILDIZ ve Şehit Deniz Piyade Er Emre GÜNALAY tatbikatları icra edilmiştir."



