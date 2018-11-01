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TSK, Fırat’ın doğusunu vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda bulunan Suriye'nin Ayn el Arap bölgesini obüs atışlarıyla vurdu.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:36

Türk Silahlı Kuvvetleri Şanlıurfa sınır hattından Fıratın doğusunda bulunan Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi. Yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak’ta ise üst bölgelerine saldırı hazırlığındaki 23 terörist etkisiz hale getirildi.

'Fedakar Cizir' sağ ele geçirildi

Öte yandan Şırnak’ın Cudi Dağı’nın Helinapir Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile PKK’lı teröristler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Yine Şırnak Jandarma Komutanlığınca, Gabar Dağı bölgesinde bulunan Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda ise biri sağ, ikisi ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Sağ ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu “Fedakar Cizir” kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütüne yönelik son iki günde düzenlenen hava harekatlarında ise, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:36
  1. Şanlıurfa
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Fıratın doğusu
  4. PYD/PKK
  5. Kuzey Irak
  6. Cudi Dağı
  7. İnsansız Hava Aracı (İHA)
  8. PKK’lı teröristler
  9. Şırnak Jandarma Komutanlığı
  10. Fedakar Cizir” kod adlı Emrah Nayci

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