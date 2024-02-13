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Gündem TSK Erzincan'da Arama Kurtarma Çalışmasına Katıldı
Gündem

TSK Erzincan'da Arama Kurtarma Çalışmasına Katıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 21:33:00 -
TSK Erzincan'da Arama Kurtarma Çalışmasına Katıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Şirketi'ne ait Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri de arama kurtarma çalışmasına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine haber alınamayan işçilerin kurtarılması için harekete geçtiği belirtildi.

3'üncü Ordu Görevde

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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3’üncü Ordu Komutanlığımız, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Erzincan Valiliğinin talebi üzerine; 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor.

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