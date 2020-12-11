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Gündem TSK astsubay başvurusu nasıl yapılır?
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TSK astsubay başvurusu nasıl yapılır?

TSK bünyesinde istihdam edilmek üzere alım başvuruları başladı. Peki, TSK astsubay alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte TSK astsubay başvuruları hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:37:00 -
TSK astsubay başvurusu nasıl yapılır?

Astsubay alımı için TSK'dan beklenen ilan yayımlandı. MSB personel temin sayfası üzerinden yayımlanan astsubay alımı ilanına göre TSK bünyesine çeşitli branşlarda muvazzaf astsubay alımı gerçekleştirilecek. TSK bünyesinde istihdam edilecek olan öğrenciler için alım detaylarını açıklayan PERTEM, başvuruların 25 Aralık tarihine kadar alınacağını belirtti.

TSK astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar ön başvurularını 25 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, internet adresinden e-devlet kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek çevrimiçi (online) şekilde gerçekleştirecekler. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul görmeyecektir.

Başvuru sayfası için TIKLAYINIZ

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