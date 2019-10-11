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“TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp sahasında kullanacak”

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş” temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, “Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay’ı harp sahasında kullanacak. En geç 48 ay sonra da Altay tankı ve beraberindeki diğer ürünler Türk malı ve yerli olacak” dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:18
“TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp sahasında kullanacak”

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş” temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, “Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay’ı harp sahasında kullanacak. En geç 48 ay sonra da Altay tankı ve beraberindeki diğer ürünler Türk malı ve yerli olacak” dedi.

Nükleer başlıklı füze

Yatırımcıların savunma sanayisine yatırım yaparlarsa kârlı çıkacaklarını ifade eden Sancak, İstanbul Finans Zirvesi’ne ilk kez katıldığını belirterek, “Finans zirvesine katılanlar parayı bilen, yönlendiren ve paranın nereye akıtılmasına karar veren insanlar olacak. Ben de sektörümün ne kadar istikbal vadettiğini, paranın 40 katlı gökdelenler, katma değeri olmayan üretimler yerine bu sektöre yönlendirilmesi gerektiğini arz etmeye geldim” diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin, gelecek 5-6 yıl içerisinde kıtalar arası nükleer başlıklı füze yapacağını dile getiren Sancak, bu alanın çok bakir olduğunu ve çok hızlı gelişeceklerini söyledi.

Katma değeri büyük

Sancak, yatırımcıların sektöre koyduğu 1 lirayı 5 yıl içinde 10 lira olarak alacakları öngörüsünde bulunarak, “Çünkü katma değerli büyük işler bunlar. Çok kârlı ve hayati bir sektör” yorumunu yaptı.

Ekonomi nerede güçlüyse uygarlığın orada olacağını dile getiren Sancak, “Uygarlık tarih boyunca yer değiştirdiğinde insanlar mutlaka savaşla birbirini kırmışlardır. Bakın bütün uygarlık değişikliklerine, savaşsız uygarlık yer değiştirmez. Çünkü uygarlığı kaptıran ülke kaptırmamak için dünyayı ateşe verecek. Onun için hazırlanmalıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:18
  1. Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş
  2. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak
  3. Nükleer başlıklı füze
  4. Nükleer başlıklı füzeler
  5. İstanbul Finans Zirvesi

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