0553 313 94 23

TSE’den 2,2 milyon euroluk proje

TSE, Türkiye sanayiinin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği 2,2 milyon Euro bütçeli ‘Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi’ni başlattı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:48
TSE’den 2,2 milyon euroluk proje

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye’den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon Euro bütçeli ‘Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi’ni başlattıklarını açıkladı.

30 ay süreli projeyle Türkiye sanayiinin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Şahin, ayrıca “Ülkemizin dünya arenasında güçlü olabilmesinin anahtarı, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alabilmesinden geçiyor. Bu çerçevede TSE olarak önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin standartları belirler hale gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:48
  1. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
  2. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin
  3. Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
    1. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    2. Avrupa borsaları
    3. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    4. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    5. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    6. Liverpool - Leicester City Premier Lig..
    7. Yabancıya satış umut oldu! Konutta..
    8. ANALİZ - Generallerden sonra yeni ABD..
    9. Taksitte süre uzatılsın ekonomi..
    10. Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı"..
    11. Döviz kurları
    12. TCMB Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı
    13. GRAFİKLİ - Katar, Asya Kupası'nda..
    14. Kabineden ilk sinyal geldi! Sanayide..
    15. Darbeci hain yalanda sınır tanımadı:..
    16. Çavuşoğlu AB Bakanlarıyla bir araya..
    17. Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı..
    18. "Oğlumun yaşadığını hissediyorum"
    19. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    20. İşte oto ihracatının yeni yıldızı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!