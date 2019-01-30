TSE’den 2,2 milyon euroluk proje

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye’den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon Euro bütçeli ‘Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi’ni başlattıklarını açıkladı.

30 ay süreli projeyle Türkiye sanayiinin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Şahin, ayrıca “Ülkemizin dünya arenasında güçlü olabilmesinin anahtarı, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alabilmesinden geçiyor. Bu çerçevede TSE olarak önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin standartları belirler hale gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.