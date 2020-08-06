TSE, doğrudan Külliye’ye bağlansın

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Korkutata, TSE’nin doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması gerektiğine işaret ettiği “Türkiye’mizde uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve TSE” başlıklı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“TSE neden Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olmasın?” Stratejik konumu itibariyle eğer desteklenirse; ekonomiye, ticarete, sanayiye hizmetinin daha etkin olacağı kanaatindeyim. TSE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra; Araç tip onay, proje onay, ithalat uygunluk, tehlikeli malların taşımacılığı (ADR) gibi faaliyetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile onlar adına yürütmektedir. Ticaret Bakanlığı ile yetkili servislerin belgelendirmesinin yanı sıra verdiği ürün ve sistem belgeleri ile tüketicinin korunmasına hizmet etmektedir. Sağlık Bakanlığı ile yetkili servisler ve medikal alanda CE uygunluk belgelendirmesi faaliyetleri kapsamında iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile G işareti ve CE uygunluk belgelendirmesi faaliyetleri başta olmak üzere etkin iş birliği içerisindedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile nükleer santrallerin gözetimi için yürütülen proje güncel olan çalışmaları arasındadır. Daha sayamadığım faaliyetleri vesilesiyle devletimizin organları ile teknik manada yoğun temas halindedir. Bunları neden belirtme gereği duyduğum; TSE nedir, ne yapar sorusu akla gelsin, hem de; ‘zamanında kurulmuş ama ne işe yarar’ diyenlerin aklı yerine gelsin” diye kısaca dikkat çekmek istedim.