TSE belgesi nedir? İkinci el telefonlara neden TSE şartı konuldu?

Türk Standartları Enstitüsü, kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için "İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar" standardını yayınladı. Türk Standartları Enstitüsü yayınladığı ilanda Yenileme Merkezlerinin cihazın sorumluluğunu da üstleneceklerini bildirdi. İşte” İkinci el telefonlara neden TSE sertifikası şartı koyuldu ve Yenileme Merkezlerinin cihazın sorumluluğu nelerdir?” sorularının cevabı…

İkinci el telefonlara neden TSE şartı konuldu?

İkinci el telefonlara TSE şartıyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Yeni sistemle tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek, satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek.” açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlemenin önemine dikkati çekerek, “Düzenlemeyle, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yenileme Merkezlerinin cihazın sorumluluğu nelerdir?

Yenileme Merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında olmalıdır.

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonlarının Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde “Beyaz Liste”de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilmelidir. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmamalıdır.

Cihazın yenilenmesini engelleyen fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilmelidir.

Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerine ilişkin değerleme işlemi yapması durumunda bu işlem en geç beş iş günü içinde sonuçlandırmalıdır.

Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerlemesinin yapılmasını takiben müşterinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını almalı ve kabul edildiğinde ödemeyi yapmalıdır.

Cihaza ait müşteri beyanı ile kayıt altına alınan ek bilgileri karşılaştırmalıdır.

IOS, Android vb. bir yazılım ile cihazın performans testleri yapılmalıdır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yenileme işlemi yapılacak cep telefonlarının ses ve/veya veri haberleşmesinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol etmelidir. Bu madde kapsamında yapılan işlem kayıt altına alınmalı ve 5 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.

Yenileme merkezine teslim edilen cep telefonlarının içerisinde bulunan verilere herhangi bir veri işleme yapılmadan yok edilebileceğine ve bir daha bu verilere ulaşılamayacağına dair kendisine teslim tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun müşteriye ait olduğuna dair müşterinin beyanı veya taahhüdü alınmalıdır. Bu beyanın bir örneğini müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile verilmelidir.

Yenileme merkezi, ikinci el cep telefonunun yenileme işlemini yaparken; onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını, önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin geri getirilemez şekilde yok edilmesini, fabrika ayarlarına getirilmesini, performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının tespitini ve kontrollerini sağlamalıdır.

Yenileme işlemi için dışarıdan hizmet alımı yapılmamalıdır.

Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmemelidir.

Yenilenen kullanılmış cep telefonunun sertifikalandırma işlemi yapılmalı ve bu sertifika ve işlemleri gösteren liste yenilenmiş ürünle birlikte verilmelidir.

Yenilenen ikinci el cep telefonu tüketicilerin kolayca göreceği şekilde ambalajına, etiketine, garanti belgesine, IMEI numarasını içeren faturasına, reklam ve ilanlarına “yenilenmiş ürün” ibaresi ve iş yeri bilgilerine yer verilerek satışa sunulmalıdır.

Ambalaj içerisinde belirtilen yenilenmiş cep telefonuna yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garanti şartları ile ilgili bilgiler cihaz ambalajı üzerindeki bilgilerle uyumlu olmalıdır.

İkinci el cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirilmelidir.