THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

TSE belgelerinde yüzde 25 indirim müjdesi

TSE Başkanı Şahin, 31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapılmaksızın belgelendirme faaliyetlerinin yüzde 25 indirimli uygulanacağını duyurdu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:35
TSE belgelerinde yüzde 25 indirim müjdesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıların olumsuz etkilerinden kurtulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda TSE olarak görev üstlendiklerini söyledi. 

Bakanlığın, sanayicilere ve iş dünyasına destek için çeşitli kararları hayata geçirdiğini anımsatan Şahin, "Biz de enstitü olarak bu çalışmalara kendi faaliyetlerimiz çerçevesinde katkı koyduk. TSE olarak, 31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldık. Bu, enstitünün gelirlerinden yaklaşık 74 milyon lira civarında bir gelirden vazgeçmek demek ve sanayicimize bu miktarda destek olacağız." diye konuştu.

ALACAKLARA YAPILANDIRMA

Şahin, TSE'nin hizmetleri karşılığı birikimli olarak önemli bir miktara ulaşan piyasadaki alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Sanıyorum TBMM'nin açılmasıyla birlikte bu konudaki yasa çalışmasını da Meclise intikal ettireceğiz ve yıl sonuna kadar bu konuda bir düzenleme yapılmış olacak. Böylece bakanlığımızın şemsiyesi altındaki kuruluşların ve merkez teşkilatının reel sektörü desteklemek adına aldığı tedbirlerin içine TSE olarak da bir katkı sağlamış olacağız."

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:35
  1. Türk Standardları Enstitüsü
  2. tse
  3. adem şahin
  4. belge
  5. indirim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
    1. Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi
    2. Emniyet "Martı" timlerinin sayısını..
    3. Azerbaycan’dan ‘Ermenistan’a baskı..
    4. Kartal, Chelsea ve Milan gibi devlere..
    5. Van'da balık festivali yapıldı
    6. Galatasaray'da Emre Akbaba depremi
    7. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura..
    8. Galatasaray'a Emre'den kötü haber
    9. Sakarya'da yürekler ağza geldi!..
    10. Beşiktaş, Ali'ye veda etti
    11. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı analiz:..
    12. Suriye'deki mazlumlar unutulmuyor! 14..
    13. Özhaseki'den AK Parti-MHP ittifakı..
    14. MHP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği..
    15. Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler..
    16. İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası..
    17. Cevad Zarif: İdlib'deki insani krizi..
    18. Darbeci FETÖ’cüler Etiyopya’daki vakıf..
    19. Ege'de gövde gösterisi ! 'Mavi Balina'..
    20. Galatasaray Genel Kurulu'nda gerginlik
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?