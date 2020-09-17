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Ekonomi TSE 3 firmanın sözleşmesini feshetti
Ekonomi

TSE 3 firmanın sözleşmesini feshetti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:45:40 -
TSE 3 firmanın sözleşmesini feshetti

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 3 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bir firmanın kendi isteğiyle, 2 firmanın da talimata aykırılık nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.

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