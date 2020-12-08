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Aktüel TSA Arşiv Veritabanı güncel haliyle hizmet verecek
Aktüel

TSA Arşiv Veritabanı güncel haliyle hizmet verecek

TSA Arşiv Veritabanı'nda Türk sinemasıyla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkanı sunulurken, filmlerle ilgili geniş künye, sinopsis, etiket ve mekan bilgilerinin yanı sıra yönetmen, oyuncu ve set ekiplerinin biyografilerine de ulaşılabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:23:38 -
TSA Arşiv Veritabanı güncel haliyle hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından açılan Türk Sineması Araştırmaları'nın (TSA) arşiv veritabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle güncelleniyor.

TSA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle 1 Eylül 2013'te hayata geçirilen TSA'nın arşiv veritabanı 1 Haziran 2014'te "tsa.org.tr" üzerinden erişime açıldı.

İngilizce versiyonu 2017'de yayına alınan projenin arşiv veritabanı geliştirme ve güncelleme çalışmaları ise bu yıl eylülde başladı.

TSA Arşiv Veritabanı Geliştirme ve Güncelleme çalışmaları kapsamında, özellikle 1990 sonrası filmler seyredilip senaryo özetleri yazılarak konu ve karakter etiketlemeleri yapılıyor.

Türk sinemasına emek vermiş isimlerin biyografilerinin yazılmasının yanı sıra TSA Arşiv Veritabanı'nda yer alan kitaplar, süreli yayınlar, makaleler, tezler ve diğer özgün içerikler de geliştiriliyor ve güncelleniyor.

İçerik zenginleştirme çalışmaları devam eden TSA Arşiv Veritabanı ve web sitesinin güncel içeriği, yurt içi ve yurt dışından Türk sinemasına ilgili duyan herkesin istifadesine sunulacak.

- TSA hakkında

Türk sinemasıyla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkanı sunan sitede, filmlerle ilgili geniş künye, sinopsis, etiket ve mekan bilgilerinin yanı sıra yönetmen, oyuncu ve set ekiplerinin biyografilerine de ulaşılabiliyor.

Film ve kişilerle ilgili büyük bir görsel arşive sahip olan TSA, aynı zamanda geniş makale havuzuyla araştırmacılara da hizmet sunuyor.

Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşilerin de yer aldığı dijital arşive, "www.tsa.org.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.


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