  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”

Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro’ya yükseldi

Yarım asırlık sır ortaya çıktı: 1975’te düşen THY uçağının enkazı tespit edildi! Su altı dronu ile işte böyle görüntülendi

Enver Aysever’i rezil eden değerlendirme: Yalılarda onlar oturuyor ama parayı sağcılar seviyor!

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör
Dünya Trump'tan yeni Fed başkanına mesaj
Dünya

Trump'tan yeni Fed başkanına mesaj

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan yeni Fed başkanına mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığı için adı geçen isimlerden Kevin Warsh ve Kevin Hassett’i işaret ederken, yeni başkanın faiz kararlarında kendisiyle istişare etmesi gerektiğini söyledi. Trump, bir yıl içinde politika faizinin yüzde 1’in hatta altına inmesini istediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini, bir yıl sonra politika faizinin yüzde 1 veya daha düşük seviyede olmasını istediğini kaydetti.

Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Fed'in başına geçecek muhtemel isimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in bir sonraki başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh veya Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i seçme eğiliminde olduğunu belirten Trump, listesinin başında Warsh'ın bulunduğunu kaydetti.

Trump, "Kevin ve Kevin var. Bence iki Kevin de harika. Harika olan birkaç kişi daha var." diye konuştu.

Warsh'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Trump, konuştuğu diğer herkesin de aynı düşüncede olduğunu anlattı.

Trump, Fed'in yeni başkanının faiz oranlarını belirleme konusunda kendisiyle istişare etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim." ifadelerini kullandı.

Bir yıl sonra faizlerin nerede olmasını istediği sorulduğunda Trump, "Yüzde 1 ve belki onun da altında." dedi.

Trump, faiz indirimlerinin ülkenin 30 trilyon dolarlık kamu borcunun finansman maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacağını vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki en düşük faize sahip olması gerektiğini dile getirdi.

"Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde de Fed'in faiz kararları konusunda nasıl bir rol oynamak istediğine dair soruyu yanıtladı.

Çok başarılı olduğunu ve çok para kazandığını söyleyen Trump, rolünün en azından "tavsiye vermek" olması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Söylediklerimi birebir uygulamak zorunda değiller. Ancak oldukça yakın bir gelecekte yeni bir Fed başkanı seçeceğiz. Fed'in başındaki kişiyle ya da Fed ile konuşmada kesinlikle bir rolüm olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu tür şeylerin eskiden olduğunu söyleyen Trump, artık buna sıcak bakılmadığını kaydetti.

Trump, "Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum, yine de kararı buna dayanarak vermeyeceğim. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’
Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Dünya

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Trump’tan Ukrayna için sert mesaj! Beyaz saray kritik çıkışı açıkladı!
Trump’tan Ukrayna için sert mesaj! Beyaz saray kritik çıkışı açıkladı!

Gündem

Trump’tan Ukrayna için sert mesaj! Beyaz saray kritik çıkışı açıkladı!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Trump’a gözdağı Bize kimse karışamaz
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Trump’a gözdağı Bize kimse karışamaz

Aktüel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Trump’a gözdağı Bize kimse karışamaz

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı
Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

Gündem

Washington’da diplomasi trafiği hızlandı! Trump iki ülke arasında ateşkes sağlandığını açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23