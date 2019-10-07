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Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a dedim ki...

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, 'askerlerimizi eve döndürmek için seçildim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuzda dedim. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var' ifadelerini kullandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:51
Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a dedim ki...

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, 'Askerlerimizi eve döndürmek için seçildim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuzda dedim. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var' ifadelerini kullandı.

Trump şu ifadelerde bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DEAŞ sizin sorumluluğunuzda' dedim. Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var.

Ben Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimi eve döndürmek için seçildim.

ABD bir polis gücü değildir. Amacımız orada polislik yapmak olmamalıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:51
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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