Son Haberler

Dünya

Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermesinin ardından, ülkeye yönelik askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini söyledi.

NBC News'a telefonla bağlanan Trump, ABD-Venezuela gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Venezuela'ya karşı askeri operasyon ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek, daha fazla petrol tankerlerine el konulacağına işaret etti.

Bunun zamanı sorulduğunda Trump, "Duruma bağlı. Denize açılmaya devam edecek kadar aptal olurlarsa bizim limanlarımızdan birine dönüş yaparlar." yanıtını verdi.

Trump, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmenin nihai hedefi olup olmadığına" ilişkin soruyu yanıtsız bırakarak, "O, benim ne istediğimi tam olarak biliyor. Herkesten daha iyi biliyor." dedi.

 

Trump'tan, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

Trump, 16 Aralık'ta Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını belirterek, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını öne sürdüğü tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini belirten Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD'ye iade edilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

