Trump'tan Suriye açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi. Ayrıntılar geliyor..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.