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Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:47
Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:47
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. suriye

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