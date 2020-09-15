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Dünya Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur
Dünya

Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur

ABD Başkanı Donal Trump, İran'ın ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almak için suikast gerçekleştireceğine yönelik iddialara çok sert cevap verdi. Trump, "İran'ın, ABD'ye yönelik herhangi bir saldırısı 1000 kat daha büyük bir yanıtla karşılanacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:41:00 -
Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur

İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmesinin ardından intikam alacağını birçok kez duyurmuştu. ABD medyasında yer alan bir haberde İran'ın suikaste misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'ı suikastle öldürmek için planlar yaptığı ileri sürüldü.

İran söz konusu iddiaları reddederken, ABD Başkanı Donal Trump'tan çok sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir saldırısının "1000 kat daha büyük" bir yanıtla karşılanacağını söyledi.

Trump yaptığı paylaşımda, "Basında çıkan haberlere göre İran, gelecekte bir saldırı planlıyor. ABD birliklerini öldüren, terörist lider Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'ye karşı bir suikast veya başka bir saldırı planlıyor olabilir. İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırı, İran'a 1000 kat daha büyük bir saldırı ile yanıt bulacak." ifadelerini kullandı.

 

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