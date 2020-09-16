Trump'tan sıra Suudi Arabistan'da açıklaması

Philadelphia kentine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmadan büyük bir gururla bahseden Trump, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştireceğini iddia etti.

Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında olup olmadığına ilişkin soru üzerine Trump, Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüğünü doğru zamanda onların da bu anlaşmanın içinde olacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın bölgesel politikalarda ABD'nin sözünün dışına çıkmadığı biliniyor. ABD ne derse yapan Suud Krallığı geçtiğimiz yıl ABD'den milyarlarca dolarlık silah sistemi almaya zorlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşakçı cinayetinden aklanmasına da yardımcı olmuştu.