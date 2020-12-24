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Aktüel Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af
Aktüel

Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:59:48 -
Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi.

Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

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