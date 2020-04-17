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Dünya

Trump'tan New York Valisi'ne: Sesini kes

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetimindeki bazı eyaletlerdeki yeni tip koronavirüs önlemlerine karşı yapılan protestolara desteğini belirtirken, New York Valisi Cuomo'ya da "Sesini kes" mesajını verdi.

2020-04-17 22:01:00 -
Trump'tan New York Valisi'ne: Sesini kes

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetimindeki bazı eyaletlerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı yapılan protestolara desteğini belirtirken, New York Valisi Andrew Cuomo'ya da "Sesini kes" mesajı verdi.

Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinde, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden arka çıktı. Söz konusu mesajlarında Trump, protestocuların da slogan olarak kullandığı, "Minnesota'ya özgürlük" ve "Michigan'a özgürlük" ifadelerine yer verdi.

Virginia'daki silah sahibi olma şartlarının ağırlaştırılmasını eleştirdi

Virginia için attığı tweetinde de halka silah taşıma hakkı tanıyan ABD anayasasının ikinci maddesine işaret eden Trump, "Virginia'ya özgürlük, 2. maddedeki haklarınızı koruyun. Bu hakkınız kuşatma altında." değerlendirmesini yaptı.

Virginia'nın Demokrat Valisi Ralph Northam, koronavirüs salgınının başlamasının ardından eyaletteki silah satış şartlarını ağırlaştırmıştı.

Öte yandan, ABD'de eyalet valililerinin "Evde kalın" talimatları da dahil olmak üzere virüs önlemlerinin sürelerinin uzatılması, protestolara yol açtı.

Trump, koronavirüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilmesinden yana

Michigan'daki protestolarda ise silahlı grupların olması ülke gündemini meşgul ederken ilerleyen günlerde protestoların daha çok eyalete yayılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump koronavirüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilerek hayatın normale dönmesi gerektiğini savunuyor.

Beyaz Saray dün bu bağlamda, önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesine yönelik bir plan yayımlamış, nihai kararı eyalet valilerine bırakmıştı.

Trump'tan New York Valisi'ne: Sesini kes

Öte yandan Trump, Twitter hesabından New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Vali Cuomo, vaktini daha çok işe ve daha az şikayete ayırmalı. Buradan yürü git ve işini yap. Sesini kes." ifadelerini kullandı.

New York'a diğer tüm eyaletlerden daha çok para ve ekipman desteği sağlandığına işaret eden Trump, "Binlerce hastane yatağı inşa ettik, bunlara ihtiyaç duymadınız ya da kullanmadınız. Sizin önceden edinmeniz gereken çok sayıda solunum cihazını biz verdik, yapmanız gereken test yardımını da biz ulaştırdık. Ama sizden hiç teşekkür duymadık. Virüse ilişkin sayılarınız hiç iyi değil. Az laf, çok iş." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Eyaletler test kapasitelerini artırmalı." çağrısında da bulundu.

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Yorumlar

Suat kılıç

Trump defol artik
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xo

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1251181563506757632 @realDonaldTrump  kes sesini :Shut up konusmayi birak : Stop talking! Lütfen tercümelere dikkat edelim.
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