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Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!

ABD Başkanı Trump, terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıktı. Donald Trump attığı tweette 'Eğer Türkiye PKK/YPG'yi vurursa, ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32-33 km) güvenli bölge oluşturun' ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 03:03
Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!

ABD Başkanı Donadl Trump’ın açıklamaları şöyle:

“Suriye’den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, DAEŞ’in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.”

“Ekonomik yönden mahvederiz”

“Kürtler’i vurmaları halinde Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik bir güvenli bölge oluşturacağız ve aynı şekilde Kürtler’in Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz.”

“ABD’nin uzun vadeli Suriye’de DAEŞ’i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!” 

Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 03:03
  1. Türkiye
  2. trump
  3. ypg
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • KamilKamil30 dk önce
    Trump'un sözleri kaçan sokak köpeklerinin havlamasına benziyor.
  • KamilKamil32 dk önce
    Yıkıma uğratmak dediğin şeylerin hayallerini falan kurmaya kalkışmayın.Yıkmaya kalkışırsanız yıkılırsınız karşınızda afganistan,ırak hatta iran yok ağzından çıkanları kulağın duysun!En fazla bi dünya savaşı çıkar ve amerika tarihten silinir ama biz kaç bin yıldır tekrar tekrar yıkılıyor gibi gözüksek de Allahın izniyle toparlanmayı biliriz.Öyle uzaktan konuşması değil...
  • ahmetahmet37 dk önce
    haydut ve kahpe bir düşmandır ABD!!! Türkiyenin,Bölgenin ve tüm dünyanın en büyük teröristi ve terörist müttefikidir...
  • KamilKamil38 dk önce
    Elinizden geleni ardınıza koymayın

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