Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!

ABD Başkanı Donadl Trump’ın açıklamaları şöyle:

“Suriye’den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, DAEŞ’in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.”

“Ekonomik yönden mahvederiz”

“Kürtler’i vurmaları halinde Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik bir güvenli bölge oluşturacağız ve aynı şekilde Kürtler’in Türkiye’yi provoke etmesini istemiyoruz.”

“ABD’nin uzun vadeli Suriye’de DAEŞ’i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!”

Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!