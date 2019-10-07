Trump'tan küstah tehdit: Türkiye ekonomisini yok ederim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.

(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan DAEŞ'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi.