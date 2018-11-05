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Trump'tan İran açıklaması: Petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum

İran'a yönelik yeni yaptırımları açıklayan ABD'de Başkan Donald Trump, açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'a yaptırımlarda yavaş hareket edeceğim. Çünkü petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:01
Trump'tan İran açıklaması: Petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci aşaması bugün başladı. Trump'ın, yaptırımlarında yavaş hareket edeceğini açıkladı.

Trump, yol haritasını açıkladı 

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımlara ilişkin nasıl bir yol izleyeceği konusunda açıklama yaptı. Petrol fiyatlarına dikkat çeken Trump, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.

Türkiye muaf tutulacak

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Pompeo, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 8 ülkenin ambargodan muaf tutulacağını bildirdi. ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

Yaptırımlar 6 maddeden oluşuyor

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, bugün başlayan yaptırımlar 6 maddeden oluşuyor. Maddelerin başında, İran'ın liman operatörleri, gemicilik ve gemi inşaatı sektörleri bulunuyor. Yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Hatları, Güney Gemicilik Hattı gibi firmaları ve bunların ilgili olduğu kuruluşları kapsıyor.

Hazine Bakanlığının yaptırımlarının ikinci maddesini ise petrolle ilgili işlemler oluşturuyor. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal Tanker Şirketi (NITC) gibi kuruluşları da kapsayan yaptırımlar, İran'dan petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satın alımına uluslararası kısıtlamalar getiriyor.

Ekonomi ana hedef

Yaptırımların bir diğer hedefinde ise yabancı finans kuruluşlarının İran Merkez Bankası ve belirli İranlı finans kuruluşları ile yaptığı işlemler yer alırken, 4. madde yine İran Merkez Bankası ve bazı İranlı finans kuruluşlarına özel finansal mesaj hizmetlerinin önlenmesini içeriyor.

İran'a yönelik yaptırımların 5. ve 6. maddelerinde de aracılık ve sigorta şirketleri ile İran enerji sektörüne yönelik kısıtlamalar bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:01
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Donald Trump
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