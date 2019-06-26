Trump'tan flaş açıklama! "ABD-İran savaşı uzun sürmez" ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında meydana gelebilecek olası bir savaşın uzun sürmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarının, Tahran'ın Orta Doğuyu ele geçirmesini engellediğini belirtti ve iki ülke arasındaki olası bir savaşın uzun sürmeyeceğini söyledi. Saldırıyı iptal ettiği iddiasını yineledi İran'da akılcı bir liderlik olmaması sebebiyle ABD'nin ülkeye yaptırımlar uygulamak zorunda kaldığını belirten Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesine misilleme olacak saldırıyı iptal ettiğini hatırlattı.

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