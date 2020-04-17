Trump’tan dünya gündemine oturan çıkış: 17 bin insan boş yere öldü

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerindeki rakibi Demokratların adayı Joe Biden'ı ve kısa bir süre önce Biden'a desteğini açıklayan eski başkan Barrack Obama'yı hedef alan bir açıklamada bulundu.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken özellikle ABD'de ağır bilançoya yol açıyor. Dünyada en fazla can kaybının olduğu ülkede Donald Trump'ın süreci yanlış yönettiğine dair sesler ciddi anlamda yükselmeye başladı.

ABD'nin yaşadağı domuz gribi sürecine değinen Donald Trump, Joe Biden ve Barrack Obama'ya yüklendi.

"Obama ve Biden domuz gribi sürecini facia bir şekilde yönettiler. 17 bin insan süreçte gereksiz yere öldü. Ayrıca unutmamamız gereken bir durum var! Obama başkanlığındaki dönemde sağlık sitesine 5 milyar dolar harcama yapmışlardı."

Obama'dan Biden'e destek

ABD eski Başkanı Barack Obama, kasım ayında yapılacak 2020 başkanlık seçimleri için eski başkan yardımcısı Demokrat Parti aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda Obama, "Arkadaşım Joe'yu ABD Başkanlığı için desteklemekten gurur duyarım." ifadesini kullandı.

3 aşamalı plan

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Bu kriterleri karşılayan eyaletler 3 aşamalı olarak tedbirlerini gevşetmeye başlayacak. İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verilecek. Barlar ise bu aşamada kapalı kalacak.

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere izin verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barlar da açılabilecek.

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletler ise 3. aşamaya geçebilecek. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabilecek.

Söz konusu tüm aşamalarda, virüse karşı savunmasız grupların kimseyle temas etmemesi, çalışanların ise iş yerlerinde sosyal mesafeyi gözetmesi gerektiği vurgulanıyor.