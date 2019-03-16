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Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması! O kelimeyi kullanmadı...

Saldırı için 'Berbat bir şey' değerlendirmesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın 'terör' kelimesini kullanmaması dikkati çekti

16 Mart 2019 Cumartesi 06:43
Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması! O kelimeyi kullanmadı...

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yaptı.

Saldırının "beyaz ırkçılık" söyleminin artışıyla ilgisinin olup olmadığıyla alakalı soruya Trump, "Bence hayır, çok ciddi sorunları olan küçük bir grup olduğunu düşünüyorum. Eğer Yeni Zelanda'da olanlara bakarsanız, muhtemelen durum budur. Konu hakkında henüz çok şey bilmiyorum." yanıtını verdi.

Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump, "Berbat bir hareket" demekle yetindi.

Terör yok

Trump'ın saldırıyı "Berbat, berbat bir şey" sözleriyle tanımlarken "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti.

Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında Trump, "Müslüman" kelimesini kullanmamış, taziyede bulunmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi.

İlk değil

Las Vegas’ı kana bulayan Stephen Paddock için de “çok hasta ve deli” ifadelerini kullanan Trump, Teksas katliamını gerçekleştiren Devin Patrick Kelley için de “akıl sağlığı son derece bozuk, dengesiz” tanımlamasında bulunmuştu.

Trump, beyaz Amerikalıların gerçekleştirdiği saldırılar için “terör” ve “terörist” ifadelerini kullanmadığı için eleştiriliyordu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 06:02
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