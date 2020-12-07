  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump'tan başkanlık seçimleri için "üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" yorumu
Aktüel

Trump'tan başkanlık seçimleri için "üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" yorumu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:48:21 -
Trump'tan başkanlık seçimleri için "üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" yorumu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu savunarak, "Bu durum, ülkemiz için bir utanç, sanki üçüncü dünya ülkesi gibiyiz." ifadesini kullandı.

Trump, Oval Ofis'te, ABD'li Güreşçi Dan Gable'a "Özgürlük Madalyası" verdiği törende, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan "seçimleri kendisinin kazandığına" yönelik iddiasını sürdüren Trump, "Bunu herkes biliyor." dedi.

Trump, seçim sonuçlarının nihai kararını verecek Seçiciler Kurulunun gelecek hafta oylarını kullanacağının anımsatılması üzerine "Bu seçimler hileliydi. Birçok eyalete baktığınızda seçimlerin tamamen hileli olduğunu göreceksiniz. Bu durum, ülkemiz için bir utanç, sanki üçüncü dünya ülkesi gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Giuliani'nin durumu gayet iyi"

Kovid-19'a yakalanan Avukatı Rudy Giuliani'nin sağlık durumunun sorulması üzerine Trump, bu sabah Giuliani ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Trump, "Giuliani, New York tarihindeki en iyi belediye başkanıydı. Şu an durumu gayet iyi." ifadesini kullandı.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde, Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu
Ekonomi

Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Söğüt'te milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süreleri değiştirildi
Sağlık

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Karantina süreleri değiştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs tespit edilen kişilerle temas edenlerin karantina süresinde değişiklik yapıldığ..
Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti

Ankara'da yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay