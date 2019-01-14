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Trump'ın skandal sözlerine Pompeo'dan ilk açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan tehdit açıklamalarına ilişki konuştu. Pompeo "Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:54
Trump'ın skandal sözlerine Pompeo'dan ilk açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, "Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmeler bağlamındaki çabalar ele alındı.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye'de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi.

Trump'ın Türkiye'ye tehditleri

Pompeo, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkındaki tehdit sözleriyle ilgili olarak da "Bunu Trump'a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, cinayette parmağı olan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:54
  1. Mike Pompeo
  2. Donald Trump
  3. türkiye
  4. tehdit

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz6 dk önce
    Mısırdaki silahlanma üst seviye, israil mısır yunanistan gizli anlaşma yaptı.Amerika asker çekme bahanesiyle tüm güçlerini ırağa kaydırdı. Romanya bulgaristana silah yığınağı yaptı. Ermenilerle gizli anlaşma yapıldı. Eğer Türkiye biraz daha oyalaniyim diye dusunurse bu adamlara inansın. Yok düşünmezse hemen bugün oraya girsin. Yoksa çok geç olacsk

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