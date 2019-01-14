Trump'ın skandal sözlerine Pompeo'dan ilk açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, "Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmeler bağlamındaki çabalar ele alındı.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye'de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi.

Trump'ın Türkiye'ye tehditleri

Pompeo, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkındaki tehdit sözleriyle ilgili olarak da "Bunu Trump'a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor" dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, cinayette parmağı olan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.