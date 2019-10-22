Trump'ın Özel Temsilcisi James Jeffrey'den "Türkiye" itirafı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde Suriye’deki son gelişmeleri yorumladı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı. Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’den çekilme kararı konusunda kendisine danışmadığını belirtti.

Erdoğan çekilin dedi biz de çekildik

Cumhuriyetçi Parti Senatörlerinden Mitt Romney, "Yani, Erdoğan ABD Başkanına telefon açıp ‘biz geliyoruz, önümüzden çekilin’ dedi ve biz hemen çekildik öyle mi?" sorusuna Jeffrey "Bir nevi öyle. Çekilen birliklerimiz Türklerin gireceği yerdeydi. Ateş ortasında kalmamak adına yapılmış mantıklı bir hamleydi" diye cevap verdi.

Türkiye bunu uzun zamandır söylüyordu

Demokratik Parti Senatör Ben Cardin'in "ABD çekilmeseydi Türkiye hala bu harekatı yapabilir miydi?" sorusunu ise Özel Temsilci Jeffrey "Evet. Türkiye bunu uzun zamandır söylüyordu. Yaparlardı" sözleriyle yanıt verdi.

Askeri yetkililerin kendisine tersini söylediğini belirten Cardin, Jeffrey'e Trump'ı desteklediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.