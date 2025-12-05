Dünya Kupası yolunda kritik eşleşme! Milli Takım dev rakiplerle karşı karşıya!
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için grup kura çekimi tamamlandı.
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının kura çekimi yapıldı.
Turnuvaya katılabilmek için Mart 2026'da Play-Off oynayacak olan A Milli Takım'ın finallere kalması halinde F Grubu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Millilerin muhtemel rakipleri şöyle: ABD, Paraguay ve Avustralya