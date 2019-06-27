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Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası

2015’te Bodrum’dan Yunanistan’a geçmek isterken boğulan Aylan Kurdi olayının benzeri ABD sınırında yaşandı. Trump’ın göçmenlere kapıyı kapatmasının ardından 2 aydır sığınma başvurusu için bekleyen El Salvadorlu Ramirez, 23 aylık kızı Valeria ile Rio Bravo nehri üzerinden ABD’ye geçmek isterken boğuldu. Dünya, Trump’a ‘mutlu musun?’ diye sordu.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:04
Trump’ın marifeti! İkinci Aylan vakası

 Münübe Yılmaz 

Dünyanın en zengin ülkesi olmakla övünen Amerika’nın, bir avuç mülteciye kapıları kapatıp onları ölüme terketmesinin en acı vakası yaşandı...

El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD’yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD’ye geçerken yaşamını yitirdi. Minik kızın cansız bedeni babasına sarılmış halde bulundu.

Meksika’da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, ABD’nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için iki aydır bekleyen Oscar Alberto, ABD’ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi.

Kızını kurtarmak isterken...

Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria’ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

Oscar’ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD’den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika’nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.

12 saat sonra bulundu

Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını, Oscar’ın “bekleyerek ölmek yerine yüzerek ABD’ye geçme” kararı aldığını söyledi.

Eşi ve kızının akıntıya kapıldığını gören Avalos’un, yetkililerden yardım istemesinin ardından Oscar ve Valeria’yı arama-kurtarma çalışmaları başladı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından Oscar ve Valeria’nın cansız bedenlerine, Puerto Mexico köprüsünün 500 metre uzağında ulaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, “Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak” dedi.

Haftada 3 başvuru alıyorlar

Meksika’nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD’li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor. ABD’li yetkililer haftada ortalama üç sığınma talebi kabul ediyor.

Veleria’nın katili Trump’tır

Babasının boynuna sarılmış şekilde boğulan 2 yaşındaki minik Valeria’nin ortaya çıkan görüntüleri dünyayı şok etti. Amerikalı bir çok insan gibi vicdan sahipleri, Amerika’nın bencil ve göçmen düşmanı başkanı Trump’a “Valeria’nın katili sensin. Mutlu musun?” diyerek tepki gösterdi.

Nehirde boğuldu

Valeria’nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla’dan Yunanistan’a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli minik Aylan Kurdi’yi hatırlattı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:04
  1. Muğla
  2. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez
  3. Meksika
  4. Valeria
  5. Rio Bravo
  6. ABD
  7. La Jornada gazetesi
  8. Tania Vanessa Avalos
  9. Puerta Mexico
  10. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
  11. Latin Amerika
  12. Yunanistan
  13. Suriyeli minik Aylan Kurdi

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