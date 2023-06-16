Trump'ın kullandığı sözler şaşırttı: ilgili 'gizli belge' davasında bakanlıkla uzlaşmayı reddettiğini yayımlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" yönündeki soruşturma devam ediyor.

AA'nın Washington Post’tan aktardığına göre Trump’ın avukatı Christopher Kise geçen yaz, gizli belgeler soruşturması konusunda Trump'a Adalet Bakanlığı ile uzlaşma önerdi.

Gazetenin üç kaynağa dayandırdığı habere göre Kise, elindeki tüm belgelerin geri verilmesi sözüne karşılık soruşturmadan vazgeçilmesi için Adalet Bakanlığı ile uzlaşılabileceğini ve böylece taraflar arasındaki “hararetin düşürülebileceğini” söyledi. Ancak Trump, Kise’ın bu önerisini diğer avukatlarının soruşturmaya karşı “daha kavgacı bir tutum” alınması tavsiyesini dikkate alarak reddetti.

Kise’nin, uzlaşma önerisini birkaç kez daha götürdüğü ancak Trump’ın kararını değiştirmemesi üzerine Adalet Bakanlığı ile uzlaşma girişiminden vazgeçtiği ifade edildi.

Eski Florida Başsavcısı olan Kise’ye, geçen yıl Trump'ın ekibine katılması için 3 milyon dolar ödenmişti.

Ne olmuştu?

Trump’ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahı basılmış ve yaklaşık 15 kutu belgeye el konmuştu.

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Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelemiş, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, "Gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına başkanlık etmek üzere özel yetkili uzman olarak eski Başsavcı Jack Smith’i atamıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 49 sayfalık iddianamede Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump ise önceki gün Florida’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak gizli belgeler konusunda hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.