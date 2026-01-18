Trump’ın Gazze Konseyi’nde yer alacak siyonist milyarder kim?

Trump’ın Gazze için oluşturduğu yürütme konseyine atanan Yakir Gabbay’ın, teknoloji ve gayrimenkul alanlarında faaliyet yürüten 4,1 milyar dolarlık servete sahip israilli bir milyarder olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki “Barış Konseyi” ile birlikte çalışacak olan Gazze Yürütme Konseyi üyeleri arasında Yakir Gabbay isminin yer aldığı ortaya çıktı. Gabbay, yüksek teknoloji, yatırımlar ve gayrimenkul alanlarında geniş faaliyetleri bulunan israilli bir milyarder iş insanı ve Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında mekik dokuyor.

Gabbay’ın Beyaz Saray’la bağlantısı, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başladı ve Trump döneminde de devam etti. Kasım 2023’te Gabbay, ABD, Avrupa ve bazı Arap ülkelerinden iş insanlarıyla birlikte Gazze’de “ertesi gün”e ilişkin vizyonunu sundu. Zamanla bu vizyon, perde arkasında ivme kazandı. Trump’ın 20 maddelik planı açıklamasının ardından ise Gabbay’a Beyaz Saray’dan “Gazze Yürütme Konseyi”ne katılması yönünde bir teklif iletildi.

israilin işgali altındaki Kudüs’te doğan Gabbay’ın babası Meir, Adalet Bakanlığı Genel Müdürü ve Kamu Hizmeti Komiseri olarak görev yaptı; annesi Yemima ise savcılık ve Adalet Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulundu. Gabbay, sermaye piyasasında yöneticilik yaptı; 1990’ların ortasından itibaren israil Bankası Leumi’nin yatırım bankacılığı hizmetleri şirketinin genel müdürlüğünü üstlendi. 2004’te Berlin’de başlattığı gayrimenkul faaliyetleri yıllar içinde genişledi.

Servetinin 4,1 milyar dolar olduğu belirtilen Gabbay’dan Gazze’ye ziyaretler gerçekleştirmesi ve Filistinlilerden oluşan teknokrat komiteyle temas kurması istenecek.

Atanmasına ilişkin konuşan Gabbay, şunları söyledi: “ABD Başkanı Trump tarafından Gazze için Barış Konseyi’ne gönüllü üye olarak atanmak benim için büyük bir onurdur. Başkan Trump’a, Steve Witkoff’a ve Jared Kushner’a bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Konseydeki meslektaşlarımla birlikte, ABD Başkanı’nın Gazze için kalkınma, inşa, refah ve serbest ekonomi vizyonunu hayata geçirmek ve İbrahim Anlaşmaları’nı (normalleşme) daha fazla ülkeye genişletmek için çalışmayı hedefliyorum.”

Gabbay ayrıca, Hamas’ın tamamen silahsızlandırılmasının kalkınma planının uygulanması için ön koşul olduğunu savundu ve Gazze’deki son esirin cesedinin israile getirilmesi için “üst düzey çabaların sürdürüleceğini” belirtti.