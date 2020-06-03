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Dünya

Trump'ın eşi Melania'ya baskısı kameralara yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'ya uyararak kameralara gülümsemesi için baskı yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:42:00 - 2020-06-03 16:07:57

ABD günlerdir sokak protestoları ile çalkalanırken ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın gün içerisindeki bir görüntüsü sosyal medyada olay yaratmış vaziyette. İkili bugün başkent Washington'daki Aziz John Paul kilisesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kameralar karşısına geçen çiftin yaşadıkları olay oldu.

Trump, kameralar önünde mutsuz ve somurtkan bir yüz ifadesi takınan Melania Trump'ı uyararak kameralara gülümsemesi için zorladı. Trump'ın eşine yaptığı "gülümse" baskısı kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

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