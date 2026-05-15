  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok 'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?' 15 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 15 Mayıs 1978: Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'nın vefatı (Müftü) Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu Varlık barışı için yeni gelişme! İlk 5 maddesi kabul edildi İran'dan ABD'ye sert cevap! "40 gün savaştılar ve sonucu gördüler!" Libya'da Gazze için toplanan Sumud Konvoyu'na Mısır engeli! Yalnızca Libyalılar geçebilecek! CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Ekonomi Trump’ın dev hisse hamlesi ifşa oldu!
Ekonomi

Trump’ın dev hisse hamlesi ifşa oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın dev hisse hamlesi ifşa oldu!

Donald Trump, yılın ilk aylarında ABD’nin büyük şirketlerine ait menkul kıymetlerde toplam büyüklüğü en az 220 milyon dolara ulaşan alım-satım işlemleri gerçekleştirdi.

Donald Trump, yılın ilk aylarında ABD’nin büyük şirketlerine ait menkul kıymetlerde toplam büyüklüğü en az 220 milyon dolara ulaşan alım-satım işlemleri gerçekleştirdi.

ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayımlanan Başkan Donald Trump'ın mali beyanları, bu yılın başlarında ABD'nin önde gelen şirketlerine ait menkul kıymetlerde toplam hacmi en az 220 milyon doları bulan işlem gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

OGE, Trump'ın bildirdiği ve 2026'nın ilk aylarını kapsayan iki mali beyanı yayımladı.

 

Söz konusu beyanlarda, Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America ve Goldman Sachs gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin menkul kıymetlerine yönelik çok sayıda işlem yer aldı.

İşlem tutarlarına kesin rakamlar yerine geniş aralıklarla yer verilen beyanlara göre, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 220 milyon dolar ila 750 milyon dolar arasında olduğu tahmin edildi.

Beyanlarda, teknoloji ve finans devlerine ait varlıkların yanı sıra çeşitli eyaletlere ait belediye tahvillerine yönelik alım ve satım işlemleri dikkati çekti.

S&P 500 fonu, Nvidia ve Apple'a yönelik 1-5 milyon dolarlık alımların öne çıktığı beyanlarda, Microsoft, Amazon ve Meta hisselerinde 5-25 milyon dolar aralığında satışlar belirtildi.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan hükümet yetkilileri, belirli tutarı aşan işlemlerini OGE'ye rapor ediyor.

Bu beyanlarda sadece işlem hacmi aralıkları görülürken, detaylı fiyat, kâr veya varlıkların doğrudan mı yoksa yönetilen hesaplar üzerinden mi alındığına dair bilgiler yer almıyor.​​​​​​​

Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu
Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu

Dünya

Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu

Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti"
Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti"

Gündem

Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti"

Trump’ın dev hisse hamlesi ifşa oldu!
Trump’ın dev hisse hamlesi ifşa oldu!

Ekonomi

Trump’ın dev hisse hamlesi ifşa oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı
Gündem

Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği tarihi temaslarla Türk dünyasının birliği yolunda dev bir adım daha..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
"Bizde boşanma yok ölüm var" diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler
Gündem

“Bizde boşanma yok ölüm var” diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler

Diyarbakır’da Vedat ve Muhammed Ali Baran isimli kuzenlerin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanıklar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23