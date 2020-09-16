Trump'ın damadından Bahreyn Kralı'na dikkat çeken hediye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşması, diğer kukla krallıklara da “ilham kaynağı” oldu. ABD’nin sözünden çıkmayan kukla krallıklar, Tel Aviv ile normalleşmek için sırada girdi.

BAE’nin ardından Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için harekete geçti.

ABD’de bir araya gelen BAE, Bahreyn ve İsrailli yetkililer, Beyaz Saray’da normalleştirme anlaşmalarına imza attı.

İmza töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, tarihin akışını değiştirdiklerini, ve yeni Orta Doğu’nun şafağında olduklarını söyledi. Anlaşmaların tüm inançlara barış ve refah getireceğini iddia eden Siyonist kuklası Trump, İsrail, Bahreyn ve BAE arasındaki anlaşmalara 1 ay içinde varıldığını söyledi.

Anlaşmaya saatler kala, Trump’ın damadı ve siyasi danışmanı Jared Kushner, Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.