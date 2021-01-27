  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump’ın azil davasında yer alacak senatörler yemin etti
Dünya

Trump’ın azil davasında yer alacak senatörler yemin etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan ikinci azil davası için senatörler jüri üyesi olarak yeminlerini etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 00:27:00 -
Trump’ın azil davasında yer alacak senatörler yemin etti

ABD’de 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de bulunan Kongre binası eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından basılmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Baskında sorumlu tutulan Trump’ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve azil metni bugün Senatoya gönderilmişti. Metnin Senatoya gelmesinin ardından Trump’ın yargılanması için hazırlıklar başladı.

Davada jüri üyesi olarak görev alacak olan senatörler yemin etmelerinin ardından 4’lü gruplar halinde yemin defterini imzaladı. Trump’ın yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanması bekleniyor. 9 Temsilciler Meclisi üyesi ise davada savcı sıfatı ile yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'
Siyaset

Zülfi Livaneli'den Başkanlık Sistemi'ne tam destek: 'Düşünün; Başkanımızı parlamento değil, biz seçiyoruz'

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Yazar Zülfü Livaneli'nin yıllar önce bir gazetede kaleme aldığı başkanlık sistemini öneren ya..
Dilipak
Gündem

Dilipak "özerklik" hakkında net konuştu: Kürdistan mevzusu...

Yeni Akit Gazetesi Köşe Yazarı Abdurrahman Dilipak özerlikle meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO Irak Misyonu'nda yapılacak göreve ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay