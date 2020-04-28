Trump'ın Afganistan'ı terk etmek istediği iddia edildi

Amerikan NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump'ın Afganistan'daki binlerce Amerikan askerinin salgın riskiyle karşı karşıya kaldığı düşüncesiyle bu ülkeden çekilmenin uygun olacağını belirttiği öne sürüldü.

Görüşmelerin yavaş ilerlemesi sabırları tüketti

Danışmanların ise Afganistan'dan salgın kaygısıyla asker çekilirse bunun İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olması gerektiğini belirterek, Trump'ı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.

NBC'ye konuşan yetkililer, Trump'ın son günlerde Taliban ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesinden dolayı sabrının tükendiğini öne sürdü.

Belirli üslere çekilebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki sözleşmeli personelini daha önce çekmişti. Pentagon'da askerlerin çekilmesinin de konuşulduğu ancak Afganistan'dan çıkmak yerine askerlerin ülkedeki belirli üslere çekilmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Asker sayısı 8 bin 600'e inecek

ABD'nin Taliban ile şubat ayında vardığı anlaşma kapsamında öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor. Pentagon'a göre çekilme devam ediyor ancak Afganistan'daki 14 bine yakın askerin ne kadarının çekildiği açıklanmıyor.