'Trump’ın 21 günlük geri sayımı başladı!'

İsrail basınında yer alan iddialara göre Beyaz Saray, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonları 9 Nisan itibarıyla sonlandırmayı planlıyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot’un haberine göre Donald Trump, bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla 21 günlük bir süreç takvimine onay verdi.

İddialara göre, diplomatik çözüm arayışlarının bu hafta Pakistan’da somutlaşması bekleniyor. Trump’ın, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile kurduğu temasların, askeri hareketliliğin durmasına sebep olduğu belirtiliyor. Heyetlerin Pakistan topraklarında bir araya gelerek nihai kararları alacağı ifade ediliyor.

Vaşington’un bu adımının, İsrail ile olan diyaloğunda bir kopukluğa sebep olduğu belirtiliyor. Mevcut iddialar, ABD’nin bu trafiği İsrail’den tamamen gizli tuttuğunu ve Tel Aviv’i süreç dışında bıraktığını işaret ediyor.

Tahran cephesi ise iddialara karşı mesafeli duruşunu koruyor. İran yönetimi, ABD ile bir müzakere masasına oturulduğu haberlerinin asılsız olduğunu reddediyor.