Trump'ı yakacak ses kaydı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'İran' detayı

ABD eski Başkanı Dondald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri almakla suçlanmış, Trump ise suçlamaları reddetmişti. Ancak ABD'nin eski Başkanı Donal Trump'a ait gizli belgeleri sakladığını kabul ettiği bir ses kaydı ortaya çıktı.

CNN Internatinal'ın aktardığına göre söz konusu ses kaydı, Trump'ın 2021'de eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un anı kitabı üzerinde çalışan kişilerle yaptığı bir söyleşiden alındı.

CNN International, The Washington Post ve The New York Times'ın yayınladığı 2 dakikalık ses kaydında, Donald Trump'ın gizli bilgileri içeren belgeleri sakladığını kabul ettiği duyuluyor. Trump, "Milley, İran'a saldırmak istediğimi söyledi. Bu, inanılmaz değil mi? Büyük bir kağıt yığınım var, bu şimdi ortaya çıktı. Bakın, bu oydu, bana bunu sundular. Bu, kayıt dışı ama bana bunu sundular. Bu oydu. Bu Savunma Bakanlığı ve oydu. Bakın, başkan olarak bunun gizliliğini kaldırabilirdim. Artık yapamam. Biliyorsunuz, bu hala gizli" diyor.



ABD'nin eski Başkanı Trump, devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'dan çıkartarak kişisel konutunda sakladığı suçlamasıyla bu ay Miami'de hakim karşısına çıkmıştı.