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Trump'ı kim takar! İyice yerleştiler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, "Suriye’den en kısa sürede askerlerimizi çekeceğiz" açıklamasının tam aksine ABD ordusu, Suriye’den çıkmayı bırakın iyice yerleşti. Bu durum, 'Trump ile Pentagon arasında soğuk rüzgarlar esiyor' yorumlarına neden oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 07:50
Trump'ı kim takar! İyice yerleştiler

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye politikasıyla ilgili Erdoğan’la yaptığı görüşmede terör örgütüne giden yardımları keseceklerini söylemiş ancak yüzlerce TIR ile terör örgütü PYD-YPG’ye yardımlar devam etmişti. Başkan Trump daha sonra yaptığı açıklamada ise Amerikan askerini Suriye’den çekeceğini duyurdu. Hatta bu konuyla ilgili Pentagon, CIA ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile toplantılar yapıldı. Beyaz Saraysözcüsü de Suriye’den çekileceklerini açıkladı. Amerika’dan bu açıklamalar yapılırken sahada ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Bölgede çekilen son uydu görüntülerine göreABD askerinin bırakın Suriye’den çekilmesini gün geçtikçe bölgeye yerleştikleri ortaya çıktı.

14 YERDE VAR

ABD’nin Suriye’de 14 üssü bulunuyor ve bunların 12 tanesi terör örgütü PYD-YPG’nin kontrolündeki alanlarda bulunuyor. Bu üsler içinde ise Haseke şehrine bağlı Tell Baydar Bölgesi’ndeki üs her geçen gün genişliyor. 2015 yılında bölgeye yerleşmeye başlayan ABD’liler ilk olarak zırhlı birlikleri ile üsse konuşlandı.

Daha sonra ise üs inşaatını genişletti. Son olarak 2016 yılında üsse küçük bir askeri uçak pisti yapımına başlandı. Son çekilen uydu görüntülerinde bu üssü tamamlandığı görünüyor. Üs, helikopter pistleri ve uçak pistleri ile dikkat çekiyor.

YENİ ÜS İNŞAATI
 
Amerikalıların yerleşimlerine devam etmesi sadece bu üs ile sınırlı değil. Tell Baydar kırsalına yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Qulayb Dağı’nın eteklerine yeni bir Amerikan üssü kuruluyor. 2017 yılında inşaasına başlanan üstte son olarak 1,5 kilometre uzunluğunda uçak pisti de yapıldı. Pistin yapımı son bir kaç ay içinde hızlandı ve tamamlandı. Ayrıca üstte bulunan barakalar, personel sayısının bir hayli çok olduğunu gösteriyor.

VATAN

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 07:50
  1. suriye
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. ABD
  4. Trump

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