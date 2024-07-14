Trump'a suikast düzenleyen Crooks hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a suikast düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Demokrat gruba bağış yapmış!

Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.

CNN'de yer alan bilgiye göre, Thomas Matthew Crooks, 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu. Crooks'a akademik başarılarından dolayı Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi Yıldız Ödülü verildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırgan Thomas Matthew Crook’un sosyal medya platformu X'te paylaştığı videosu ortaya çıktı. Saldırgan videoda “Trump ve Cumhuriyetçilerden nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki saldırganın evinin etrafı polis araçlarıyla çevrildi.