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Trump'a meydan okudular: Biz satılık değiliz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediği iddia edilen Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın Dışişleri Bakanlığı yaşanan gelişmelere 'satılık değiliz' diyerek cevap verdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 20:31
Trump'a meydan okudular: Biz satılık değiliz

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.

BBC'nin haberine göre, Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberler üzerine Grönland Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

'Satılık değiliz'

Açıklamada, "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Grönland milletvekili Aaja Chemnitz Larsen, Twitter üzerinden Trump'ın iddia edilen bu isteğine tepki göstererek, "Danimarka ile daha iyi ve daha eşit ortaklığın" izlenecek yol olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı politikacılar da Trump'ın Grönland'i almak istediği haberlerine karşı çıkarken, eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen "Bu bir 1 Nisan şakası olmalı ancak hiç zamanı değil." yorumunu yaptı.

Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Beyaz Saray ve Danimarka hükümeti ise konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:31
  1. ABD
  2. Grönland

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